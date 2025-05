Detenido en Ibiza un casero por cambiar la cerradura y echar a su inquilino mientras estaba de vacaciones

Un hombre de 57 años ha sido detenido en Ibiza por un delito de coacciones, tras presuntamente haber expulsado a su inquilino del domicilio que tenía alquilado, aprovechando su ausencia por vacaciones.

El propietario no solo cambió la cerradura de la puerta, sino que también retiró las pertenencias del inquilino y cortó la luz, dejándolo fuera del que hasta entonces era su hogar.

La denuncia fue presentada en la comisaría de la Policía Nacional en Ibiza el pasado domingo. Según el testimonio del afectado, a su regreso de un viaje, no pudo entrar en el domicilio porque la cerradura había sido sustituida sin previo aviso, como ha informado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Al intentar acceder, se encontró con que su compañero de piso se negaba a abrirle, asegurando que el propietario le había ordenado no permitirle el paso bajo ningún concepto.

Desalojo forzado

Los hechos se produjeron en el barrio de Jesús, en el municipio de Santa Eulària. La víctima explicó a los agentes que había estado fuera unos días por vacaciones, y que al volver no solo no pudo entrar, sino que comprobó que sus objetos personales ya no estaban en la vivienda.

El suministro eléctrico también había sido interrumpido, lo que reforzó su impresión de que se trataba de un desalojo forzado y sin base legal.

Ante esta situación, la Policía Nacional envió una patrulla al lugar. Los agentes encontraron a los dos inquilinos en plena calle, en medio de una discusión, y comprobaron que uno de ellos efectivamente no podía acceder a su propia casa.

El otro, siguiendo las órdenes del propietario, se negaba a facilitarle la entrada. Según explicó, el casero había decidido rescindir unilateralmente el contrato de alquiler, sin procedimiento judicial alguno.

Nergación del propietario

Poco después, el propio propietario se presentó en el domicilio y en un primer momento negó haber cambiado la cerradura. No obstante, ante las preguntas de los agentes y las evidencias, acabó reconociendo los hechos. También se comprometió a devolver las pertenencias del inquilino, aunque no evitó la detención.

El hombre fue arrestado y trasladado a dependencias policiales como presunto autor de un delito de coacciones. Este tipo de actuaciones, aunque no son frecuentes, sí generan preocupación entre los cuerpos policiales y los colectivos de defensa de los derechos de los arrendatarios, ya que suponen una vulneración del derecho a la vivienda y pueden acarrear consecuencias graves para quienes las sufren.

La situación del mercado inmobiliario

Este caso se suma a otros conflictos derivados de la tensión en el mercado inmobiliario en Ibiza, una isla donde los precios del alquiler han subido de forma drástica y donde encontrar vivienda se ha convertido en una tarea cada vez más difícil, incluso para residentes con contrato fijo.

La falta de pisos asequibles está generando situaciones límite que, en algunos casos, desembocan en prácticas ilegales por parte de propietarios que buscan recuperar sus inmuebles por vías irregulares.

El detenido ha pasado este lunes a disposición judicial, donde deberá responder por su actuación. La víctima, por su parte, espera poder recuperar no solo sus objetos personales, sino también el derecho a volver a vivir en su domicilio.