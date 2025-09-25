Dos accidentes en Menorca y Mallorca dejan un fallecido y tres heridos en pocas horas

La jornada de este jueves ha comenzado con dos graves accidentes de tráfico en Baleares que han requerido la intervención de los equipos de emergencia del SAMU 061 y han dejado un balance de una persona fallecida y tres heridos, dos de ellos de carácter menos grave.

Accidente mortal en Menorca

El primero de los sucesos se produjo a las 06.51 horas en la carretera ME-24, kilómetro 7, a la altura de la rotonda de Cala en Bosch (Ciutadella, Menorca). La central de coordinación del SAMU 061 recibió una alerta por la colisión entre una motocicleta y un coche, accidente que provocó además un incendio en uno de los vehículos.

Hasta el lugar se desplazó una unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA), que atendió a dos personas implicadas. Según informaron los servicios de emergencias, un hombre de 55 años falleció en el lugar del siniestro, mientras que una mujer de 28 años resultó herida con pronóstico menos grave y fue trasladada al hospital Juaneda de Ciutadella.

Coche incendiado en Petra

Poco después, a las 8.33 horas, se registró otro accidente en la carretera MA-3310, kilómetro 3, en el término municipal de Petra (Mallorca). En este caso, se trató de un coche que acabó incendiado tras salirse de la vía, aunque afortunadamente no hubo personas atrapadas en el interior.

El Centro Coordinador de Urgencias Médicas (CCUM 061) activó una unidad de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico, que atendieron a dos personas heridas, ambas de 70 años y de nacionalidad española. Se trata de un hombre y una mujer que fueron evacuados al Hospital de Manacor con lesiones de carácter menos grave.

Una siniestralidad creciente en Baleares

Estos dos accidentes, ocurridos con apenas dos horas de diferencia, se suman a una larga lista de siniestros registrados este año en las carreteras de Baleares, un territorio donde la combinación de carreteras secundarias, gran afluencia turística y uso intensivo de motocicletas convierte al archipiélago en una de las comunidades con mayor tasa de accidentes de tráfico en proporción a su población.

En lo que va de año, Mallorca ha vivido varios episodios trágicos. En julio, un motorista de 42 años falleció en Palma tras una colisión con un turismo en la Vía de Cintura. Apenas unas semanas antes, en junio, un accidente múltiple en la carretera de Campos a Llucmajor dejó tres heridos graves y reavivó el debate sobre la seguridad en esa vía, donde se han producido varios fallecidos en los últimos veranos.

En Menorca, la siniestralidad también ha estado marcada por los accidentes en carreteras turísticas. En agosto, un joven motorista de 27 años perdió la vida en la carretera de Fornells, una vía que en temporada alta soporta un tráfico intenso y en la que vecinos y ayuntamientos han reclamado en varias ocasiones más medidas de seguridad.

Preocupación de las autoridades

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución al volante y respetar las normas de tráfico, especialmente en este final de verano en el que todavía se mantiene un elevado volumen de desplazamientos de turistas y residentes. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha señalado en sus últimos informes que el exceso de velocidad y las distracciones siguen siendo las principales causas de los siniestros.

En Baleares, además, las motocicletas concentran un porcentaje muy elevado de víctimas mortales: más del 40% de los fallecidos en carretera durante 2024 viajaban en moto, según los datos oficiales.