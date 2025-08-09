Formentera multa a Katy Perry con 6.000 euros: la razón, un popular videoclip de hace un año

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha impuesto una sanción de 6.001 euros a la cantante Katy Perry por el rodaje del videoclip Lifetimes sin contar con los permisos necesarios en un espacio natural protegido del islote de s’Espalmador, dentro del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.

El vídeo, grabado el pasado verano, incluye escenas urbanas, imágenes nocturnas de discoteca y secuencias en entornos naturales. Entre ellas destacan tomas en el sistema dunar de zonas protegidas, delimitadas por postes y cuerdas que advierten de la prohibición de acceso, donde se encontraba todo el equipo de grabación.

Según ha adelantado Diario de Ibiza, una vez notificada la sanción, la productora responsable del rodaje procedió a abonar la cantidad a principios de este año.

Las dunas de s’Espalmador, junto con la popular playa de ses Illetes, forman parte del sistema dunar mejor conservado de Baleares y poseen un gran valor ecológico. El islote, de propiedad privada, está incluido desde 1980 en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera y cuenta con unas dimensiones aproximadas de 2,9 kilómetros de largo y 800 metros de ancho, lo que supone unas 137 hectáreas.