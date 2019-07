¿Qué deportes pueden hacer los niños en la playa? ¿Desde qué años?

Las vacaciones de verano son un momento estupendo para compartir tiempo en familia, pero también para que los niños hagan nuevas amistades y practiquen algún deporte. En muchas playas se han instalado ya escuelas de surf, kite surf, wind surf, vela ligera, paddle surf.. y a los niños hay veces que les atrae mucho la idea... y otras que les da pereza. Un pequeño empujoncito... y ellos disfrutarán y sus padres también.

En la vela ligera se utilizan embarcaciones de recreo como los Optimist, un velero de poco más de 2 metros de eslora y ayuda a que el niño se inicie en la navegación y en los términos marítimos.

El surf es el más conocido de estos deportes y se practica sobre una tabla.

El paddle surf también requiere del uso de una tabla, pero esta vez acompañada de un remo.

El kite surf además exige el control de una cometa por lo que es más técnico y requiere mayor destreza.

El wind surf en lugar de cometa incorpora el uso de una vela.

Pero nos planteamos ¿a partir de qué edad se pueden practicar estos deportes?

En general se indica que no hay una edad establecida para comenzar a practicar estos deportes. Dependerá en gran parte de las habilidades físicas del niño, de su coordinación, flexibilidad, resistencia muscular y cardiorespiratoria. Se suele establecer como edad en la que se pueden practicar estos deportes los 6 o 7 años. Lo importante es que los niños cuando practiquen estos deportes se diviertan y no lo adopten como una actividad peligrosa o incómoda y antes de esta edad puede que no estén lo suficientemente preparados. Igual sí para otros deportes, pero no para éstos que se desarrollan en el agua.

Si el niño no está o no se siente preparado o directamente no le apetece, es mejor no forzarle. Del mismo modo, si el niño es menor de esta edad pero está muy motivado o ya lo ha practicado en familia... mejor hablarlo con quien sea el/la encargad@ de la escuela. Hay algunas que permiten que niños más pequeños se inicien desde los 5 años, aunque no les dejarán solos. Un requisito para su iniciación será, obviamente, que el niño sepa nadar. A partir de ahí... todo es posible.