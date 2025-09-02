El alcalde de un pueblo de Lanzarote admite que el Ayuntamiento ha pagado hoteles a presuntos agresores para evitar detenciones

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín (Coalición Canaria), reconoció en un pleno extraordinario del 28 de agosto que el Ayuntamiento ha abonado en varias ocasiones noches de hotel a presuntos maltratadores “para evitar su detención” en contextos de violencia machista. El PSOE local difundió este lunes 1 de septiembre un vídeo con las manifestaciones y reclama una revisión urgente de los protocolos municipales y una rendición de cuentas por el uso de fondos públicos.

Durante la sesión, Machín respondió a una pregunta de la portavoz socialista, Begoña Hernández, sobre el pago de esas facturas y relató cómo se habrían adoptado esas decisiones: “Cuando existe algún conflicto de violencia de género, la Policía me llama y me dice: ‘Suso, tenemos un problema. O este hombre se le buscan de dejarlo a esta mujer (sic) o hay que detenerlo’. Hay hijos de por medio. Yo les digo: ‘Nada, pues como lo hemos hecho otras veces, vayan al hotel. Algunas personas tienen una noche, otras tienen cuatro’”. Según el PSOE, las facturas aparecen en un reconocimiento extrajudicial de crédito y, a su juicio, carecen de “transparencia y justificación legal”.

El contenido de las declaraciones -grabadas en vídeo- fue difundido por el PSOE de Tinajo, que sostiene que no se trata de “un desliz”, sino de “una confesión pública de negligencia institucional frente a la violencia machista”.



Hernández afirmó que "lo que el alcalde ha descrito no es una solución, sino una barbaridad. Alojar a un agresor en un hotel con cargo al erario público, mientras se minimiza el sufrimiento de las víctimas, es una muestra de complicidad institucional con la violencia machista”.

El grupo socialista pide explicaciones sobre: quién autorizó los pagos, qué protocolos se siguieron para avalar la decisión y cómo se garantiza la protección de la víctima y sus hijos. Además, reclaman revisar de urgencia los protocolos de actuación ante la violencia de género y rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos. "La violencia machista no se combate con ocurrencias ni con favores. Se combate con responsabilidad, con recursos bien gestionados y con un compromiso real”, señala el PSOE de Tinajo.