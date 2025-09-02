Al menos 27 menores, presuntamente encerrados en un cuarto durante una redada en una discoteca de Gran Canaria

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación por la presencia de al menos 27 menores de edad en una discoteca de Maspalomas (Gran Canaria) durante la madrugada del 31 de agosto. Según la Jefatura Superior de Policía de Canarias, los adolescentes habrían sido encerrados en un cuarto para evitar que los agentes que realizaban un operativo los localizaran en el interior del establecimiento. La causa se encuentra en fase de investigación y, una vez aclarados los hechos, se ofrecerán más detalles oficiales.

La Policía continúa tomando declaración a los afectados con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y delimitar responsabilidades. Cuando se esclarezcan los hechos, la Policía facilitará información ampliada sobre el caso. Por el momento no han trascendido detenciones ni medidas cautelares relacionadas con el suceso.

La investigación analiza los delitos que podrían imputarse tanto al propietario como a trabajadores del local por la presunta detención de los menores. Las diligencias buscan determinar quién ordenó el encierro, cómo se ejecutó y durante cuánto tiempo se prolongó, así como el grado de conocimiento del personal del establecimiento.