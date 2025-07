Captan por primera vez un “beso” entre dos orcas salvajes

Una expedición científica en los fiordos del norte de Noruega, impulsada por Loro Parque Fundación y un equipo de investigadores noruegos, ha documentado por primera vez en la naturaleza un "beso" entre dos orcas, hasta ahora exclusivo de ejemplares en entornos zoológicos.

El hallazgo, registrado en los fiordos de Kvænangen gracias a una cámara submarina operada durante una expedición de buceo, revela una interacción cara a cara entre dos orcas adultas que mantuvieron contacto oral durante cerca de dos minutos. Este tipo de comportamiento, interpretado por los expertos como una señal de afiliación y vínculo social, había sido descrito anteriormente únicamente en orcas bajo cuidado humano.

“El hecho de que este comportamiento se haya documentado ahora en la naturaleza, casi 50 años después de su primera descripción en un entorno zoológico, nos permite confirmar que se trata de una expresión natural del repertorio social de la especie”, explicó Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación y coautor del estudio, publicado recientemente en la revista científica Oceans bajo el título “A Kiss from the Wild: Tongue Nibbling in Free-Ranging Killer Whales (Orcinus orca)”.

El estudio se enmarca en el programa de investigación de Loro Parque Fundación sobre etología de orcas, que combina la observación de individuos bajo cuidado humano con expediciones de campo en hábitats naturales. La grabación subacuática resultó clave para detectar este comportamiento sutil, cuya existencia en libertad había sido cuestionada por algunos sectores científicos.

La secuencia captada muestra a las orcas manteniendo un contacto oral suave y frontal, con movimientos coordinados similares a los observados en instalaciones como Loro Parque. La escena refuerza la hipótesis de que las orcas poseen patrones sociales complejos, que se manifiestan tanto en libertad como en cautiverio.

Además de aportar nueva evidencia sobre la vida social de estos cetáceos, el descubrimiento subraya el valor de las poblaciones zoológicas como modelos científicos para estudiar especies marinas difíciles de observar en estado salvaje. Asimismo, el trabajo destaca la importancia de las tecnologías de grabación subacuática y la ciencia ciudadana, ya que las imágenes fueron obtenidas por buceadores recreativos y posteriormente analizadas por especialistas.

Según los autores, el "mordisqueo de lengua" o "beso" podría cumplir una función similar a otras formas de contacto oral observadas en cetáceos como las belugas, actuando como un mecanismo de cohesión social evolutivamente conservado. La aparición del comportamiento en individuos de distintas procedencias genéticas y geográficas sugiere además que se trata de una conducta universal dentro de la especie.