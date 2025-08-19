Qadri (PP Canarias): “Sánchez ha convertido a Canarias en moneda de cambio para sus pactos políticos”

El vicesecretario de Organización y Comunicación del Partido Popular de Canarias, Jacob Qadri, ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusa de mantener un “compromiso nulo” con el archipiélago. Según afirmó ayer lunes en un comunicado, el jefe del Ejecutivo central ha "convertido a Canarias en moneda de cambio para sus pactos políticos" y ha “abandonado” sistemáticamente a las Islas.

Las declaraciones de Qadri llegan tras la reunión mantenida en Madrid entre Sánchez y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a la que también asistió el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Un encuentro que, a juicio del dirigente popular, no fue más que “una escenificación vacía”. “Lo que vimos hoy es otro acto de propaganda para maquillar la realidad: que el Gobierno central ha dado la espalda a Canarias de forma reiterada”, señaló Qadri.

Fuerte crítica a la gestión migratoria

Uno de los principales frentes que denunció el representante popular fue la gestión de la crisis migratoria, en particular en lo que respecta a los menores inmigrantes con derecho a asilo. Qadri recordó que han pasado casi cinco meses desde que el Tribunal Supremo obligó al Gobierno de Sánchez a garantizar el acceso de estos menores al sistema nacional de acogida, sin que se hayan producido avances significativos. “Apenas se ha trasladado a una decena de menores. Eso no es cumplimiento, es burla. Burla a los derechos de los niños, burla a Canarias y burla al propio Supremo”, declaró.

"Canarias sigue sola"

El vicesecretario del PP lamentó que las Islas sigan “solas” ante un problema que, considera, debería ser abordado desde una perspectiva de corresponsabilidad estatal. “La política migratoria del Gobierno de Sánchez es humo, titulares y maquillaje. La realidad es que Canarias sigue sola, soportando un peso que debería ser compartido”, afirmó.

La Palma, financiación y Europa

Qadri también apuntó a otros “incumplimientos” del Ejecutivo central, como la falta de avances en la reconstrucción de La Palma, tras la erupción volcánica de 2021. En ese sentido, acusó a Sánchez de haber utilizado la tragedia “para hacerse fotos” y luego “olvidarse de los palmeros en cuanto se apagaron los focos”.

En materia de financiación autonómica, denunció que Canarias vuelve a quedar relegada: “Nos deja en un segundo plano, castigando a nuestro territorio con un reparto injusto y discriminatorio”, sentenció.

Además, Qadri cuestionó la capacidad del Gobierno de España para defender los intereses de las Islas ante la Unión Europea, especialmente en lo que respecta a posibles recortes en la Política Agraria Común (PAC), que podrían afectar gravemente al sector primario canario.

Torres es "decepcionante"

El también portavoz popular en las islas fue especialmente crítico con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de quien dijo que “ha renunciado a ser la voz de Canarias en Madrid”. “A pesar de ser canario, ha preferido ser fiel a Sánchez antes que a su tierra. No muestra empatía, ni defiende nuestros derechos ni atiende nuestras necesidades”, reprochó

Dardos a Coalición Canaria

Por último, Qadri cuestionó la confianza de Coalición Canaria en los compromisos del Ejecutivo estatal, considerando que “la Agenda Canaria no se cumple, ni se va a cumplir”. “Sánchez solo se acuerda de esta tierra cuando necesita sus votos. Y lo peor es que, con cada silencio y con cada concesión, Canarias sigue perdiendo”, concluyó.