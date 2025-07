Cómo se llaman las tapas en Canarias: el término que no usan en el resto de España

Si hay algo que en España une a casi todos, es la tradición de irse de pinchos y tapas. Ya sea para abrir el apetito o para disfrutar la tarde-noche, compartir pequeños bocados es parte del ADN del país. Pero, ¿sabías que en las Islas Canarias no se les dice “tapas”? Allí, esos deliciosos aperitivos tienen otro nombre con mucha personalidad: enyesque.

Así es, en Canarias (especialmente en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote) cuando pides un enyesque, te están ofreciendo esos pequeños bocaditos que acompañan una bebida. Según la Real Academia Española, “enyesque” significa literalmente "tapa o aperitivo". Y la Academia Canaria de la Lengua nos da más detalles: se trata de una “pequeña porción de alimento que se sirve como acompañamiento de bebidas”. Imagínate esos platitos con queso, aceitunas y almendras que suelen aparecer en la mesa: eso es un clásico enyesque.

Pero ojo, porque en Canarias las tapas no solo tienen nombre propio, sino que también tienen su sello de identidad gastronómico. Aquí no faltan las papas arrugadas con mojo picón, el inconfundible gofio escaldado, quesos locales, chorizos, morcilla, o las populares lapas con mojo verde. Sin embargo, no creas que las Islas están completamente aisladas culinariamente: también verás por ahí esas tapas clásicas que todo español reconoce, como la ensaladilla rusa, la tortilla de patata y cebolla, albóndigas con tomate, patatas bravas o gambas al ajillo. Incluso alguna receta del norte, como el chorizo a la sidra, ha encontrado su hueco en las cartas canarias.

Así que la próxima vez que viajes a Canarias, que probablemente será este verano, y te apetezca tapear, recuerda: no pidas “tapas”, pide un enyesque y déjate sorprender por el sabor isleño. Porque en Canarias, hasta la tradición tiene su toque diferente... ¡y muy sabroso!