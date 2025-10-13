Un deporte inesperado en una vía de Tenerife: "En carretera abierta no lo veo seguro"

Un vídeo compartido por el usuario de TikTok @a.linares ha provocado una oleada de visualizaciones y comentarios en la plataforma. En la pieza se ve a una persona deslizándose con bastones por asfalto en el sur de Tenerife; y es que ante la falta de nieve en el Teide, algunos aprovechan para realizar rollerski, la versión sobre ruedas del esquí de fondo que algunos deportistas usan para entrenar fuera de temporada.

En las imágenes se aprecia a un deportista equipado con botas, bastones y "esquís" cortos con ruedas avanzando por una vía con bastante tráfico. La escena ha generado confusión entre usuarios que pensaban que estaba "esquiando" en pleno asfalto.

En los comentarios dominan las sorpresas. Varios usuarios admiten que al principio "juraría que estaba esquiando de verdad", mientras otros corrigen sin ningún tipo duda: "Fijaos en las ruedas, es rollerski". También aparece la duda sobre la carretera de Tenerife en la que sucede: "¿en qué tramo de la TF es esto?" y, como en la mayoría de ocasiones, siempre está el que ensalza la prudencia: "En carretera abierta no lo veo seguro".

La conversación se mueve luego hacia la utilidad del entrenamiento y el encaje en la vía pública. Deportistas reconocen la disciplina señalando que "lo usamos para mantener la forma cuando no hay nieve". Otros, en cambio, valoran la visibilidad del vídeo para dar a conocer el deporte: "Gracias a clips así muchos descubrirán el fondo".