Canarias, entre las comunidades donde más sube el alquiler: 7,2% más que en 2024

El precio medio del arrendamiento en Canarias alcanzó 14,64 euros por metro cuadrado al mes en el tercer trimestre de 2025, un 7,2% más que un año antes. En variación trimestral se registró un leve ajuste del 0,3%, aunque el archipiélago sigue en cotas muy elevadas según el Índice Inmobiliario de Fotocasa.

La presión de la demanda mantiene el mercado tensionado, con accesibilidad en retroceso. Fotocasa sitúa al archipiélago entre las autonomías que corrigen en el trimestre y crecen en tasa anual, una combinación que refleja altibajos de corto plazo dentro de una senda de encarecimiento sostenida.

Las Palmas marca el techo provincial

La provincia de Las Palmas encabezó el precio medio con 15,13 euros por metro cuadrado al mes, mientras Santa Cruz de Tenerife se situó en 14,15 euros. En el pulso trimestral, la provincia oriental avanzó un 0,6% y la occidental retrocedió un 1,5%. Estos registros consolidan a la primera como la zona más cara del archipiélago en alquiler residencial.

Los indicadores alternativos confirman esa fotografía. Idealista estima para septiembre un precio regional de 15,0 euros por metro cuadrado, con 15,3 euros en Las Palmas y 14,8 euros en Santa Cruz de Tenerife. La serie de ese portal muestra un máximo en junio y ligeras caídas posteriores, coherentes con el ajuste trimestral que detecta Fotocasa.

Por qué se encarece

El comportamiento canario se alinea con la tendencia nacional de precios en niveles altos. Idealista registró a cierre de junio un máximo histórico en España con 14,6 euros por metro cuadrado y un avance interanual del 9,7%, seguido de nuevas subidas en agosto. La tensión de la oferta y la persistencia de la demanda de alquiler explican buena parte del encarecimiento.

En el archipiélago se suma un factor adicional, el trasvase de inmuebles al uso turístico. En el Parlamento canario se debate un paquete de medidas que incluye un registro de grandes tenedores y cambios fiscales, con el objetivo de aumentar vivienda en alquiler tradicional y contener precios. La propuesta llega tras el aumento del parque vacacional y la pérdida de stock residencial, un fenómeno que distintos agentes del sector señalan como clave en la escalada de rentas.