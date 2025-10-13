Ocho de cada diez canarios creen que los inmigrantes deben aprender el idioma y respetar las normas de convivencia

En Canarias, la mayoría es clara, pero con matices, y es que el 80,4% cree que la acogida de inmigrantes debe ir acompañada del compromiso de aprender el idioma y adaptarse a las reglas de convivencia. Es un apoyo amplio, aunque el más bajo del país. En el conjunto de España, el acuerdo sube hasta el 85,3%, según una encuesta de Gesop para Prensa Ibérica recogida por Europa Press, basada en 1.000 entrevistas y con un margen de error del 3,1%. Solo un 11,6% se muestra en desacuerdo y un 3,1% no sabe o no responde.

Entre 18 y 29 años, la sintonía con esa idea se dispara hasta el 92,3%; entre 30 y 44, baja ligeramente al 90,9%; en la franja de 45 a 59, cae al 83,9%; y a partir de 60, se sitúa en el 80%. Si se mira el nivel de estudios, quienes declaran formación baja muestran más respaldo (88,3%) que quienes cuentan con educación superior (82,8%). No hay grandes diferencias entre hombres y mujeres.

Cataluña encabeza el apoyo con un 91,1%; Madrid alcanza el 86,5%; Andalucía se queda en 82,6%; País Vasco marca 81,3% y Canarias cierra con 80,4%. El tamaño del municipio también pesa, ya que en localidades de 10.000 a 100.000 habitantes la adhesión supera el 87%, quizá porque en esos entornos el contacto cotidiano con nuevas vecindades es más directo y exige pactos de convivencia claros.

Entre los electores de PP y Vox el acuerdo es y muy alto (94,4% en ambos). En el PSOE, 80,9% lo considera pertinente y 15,3% lo rechaza. Sumar presenta un perfil dividido: 63,1% a favor y 32,4% en contra. En el espacio catalán, con muestras más pequeñas, los partidarios de Junts responden unánimemente a favor y los de ERC lo avalan en 90,4%.

El Archipiélago convive desde hace años con la ruta atlántica, y eso introduce debates muy pegados al terreno como son la escolarización, el aprendizaje del castellano -y del canario, en la calle-, acceso al empleo, convivencia en barrios donde todo el mundo se conoce. Por eso el dato, aun siendo el menor de España, sigue mostrando una mayoría neta que reclama integración efectiva.