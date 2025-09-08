Hallan el cadáver de una mujer en Tenerife

La Guardia Civil localizó este domingo el cadáver de una mujer en el municipio tinerfeño de Arona, en el mismo entorno donde desde el miércoles se buscaba a una mujer de 75 años cuyo rastro se había perdido un día antes, según avanzaron medios locales. A la espera de la identificación formal, el hallazgo se produjo en la zona conocida como Morro de los Gatos, escenario del dispositivo desplegado durante los últimos días.

El Instituto Armado había mantenido activo un operativo de búsqueda reforzado, con varias patrullas y la participación del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM) y de agentes del Seprona, que apoyaron las labores con drones para batir un terreno de difícil rastreo.

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) había activado el jueves una alerta pública tras perderse la pista de la mujer el día anterior. Desde entonces, equipos terrestres y medios aéreos recorrieron el perímetro de Morro de los Gatos y áreas colindantes, mientras se recogían testimonios y posibles indicios.

Tras el hallazgo del cuerpo, se acordonó la zona, se dio aviso a la autoridad judicial y se iniciaron las diligencias para el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal, donde se practicará la autopsia que permitirá determinar la causa de la muerte y confirmar la identidad. Por el momento, no han trascendido más detalles y la Guardia Civil mantiene la investigación abierta.