Hallan sin vida a un pescador desaparecido en El Hierro

Un pescador de 51 años fue localizado sin vida en la noche de este domingo en las proximidades del Charco Manso, en el municipio de Valverde. El hallazgo se produjo después de que, pasadas las 22.00 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibiera una alerta que informaba de que el hombre había salido a pescar por la mañana y no había regresado.

Tras el aviso, se activó un dispositivo de búsqueda en el que intervinieron distintos servicios de emergencias. Los equipos rastrearon el litoral del Charco Manso hasta que localizaron al afectado. Una embarcación de Salvamento Marítimo recuperó el cuerpo y lo trasladó al muelle de La Estaca, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil ha asumido las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Como marca el protocolo, se procederá a las pruebas forenses pertinentes para determinar la causa de la muerte. No han trascendido por el momento más detalles sobre la identidad del pescador ni sobre las condiciones en que se produjo el suceso.