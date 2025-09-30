Una joven de 22 años fallece tras ser atropellada por el tranvía en Santa Cruz de Tenerife

Una joven de 22 años perdió la vida este martes por la mañana al ser arrollada por un tranvía en la Avenida Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. El suceso ocurrió en las inmediaciones de la rotonda 29 de Mayo, cerca de la parada de Cruz del Señor.

Según confirmaron fuentes de emergencias, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió el aviso poco antes de las 10:15 horas, indicando que una persona había sido atropellada y permanecía atrapada bajo el convoy.

Hasta el lugar se desplazaron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario únicamente pudo certificar el fallecimiento de la afectada debido a lesiones incompatibles con la vida. Bomberos de Tenerife intervinieron para liberar el cuerpo, mientras que agentes de la Policía Local instruyeron las diligencias y mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias del atropello.

Como consecuencia del accidente, la circulación del tranvía sufre demoras en determinados tramos, según han informado las mismas fuentes. No se han facilitado más datos sobre la identidad de la víctima.