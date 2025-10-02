El joven que se abalanzó con un cuchillo sobre una Guardia Civil en La Gomera queda en libertad

El joven reducido a tiros por una guardia civil el pasado lunes en San Sebastián de La Gomera ha quedado en libertad, aunque permanece ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife), donde fue intervenido quirúrgicamente. Su abogada, María Luz Vera, sostiene que la actuación de la agente fue “desmedida y temeraria” y que los informes médicos “confirman tres trayectos de arma de fuego”, en contraste con la versión inicial de la Guardia Civil, que habló de un solo disparo.

Según explicó la letrada a EFE, el proceso de recuperación será “largo” por la gravedad de las lesiones y la multiplicidad de impactos. A su llegada a Urgencias, el paciente tuvo que ser sometido a maniobras de reanimación. “Estamos hablando de una persona que presentaba y presenta un cuadro de salud mental”, subrayó, y recordó que el 112 solicitó la presencia de la Guardia Civil para facilitar la administración de una medicación inyectable prescrita al joven.

Vera adelantó que presentará como prueba un vídeo que, a su juicio, acredita que la agente puso en riesgo “la integridad física” de su cliente y de los vecinos que transitaban por la zona. “Se pidió la colaboración del 112 y, pese a ello, se terminó, sin explicación que lo justifique, con un joven con una enfermedad mental diagnosticada que fue abatido a tiros”, afirmó.

La representante legal de la familia insistió en que “se ejercitarán todas las acciones legales pertinentes para que se esclarezcan los hechos”. A la espera de resoluciones judiciales o informes oficiales, la defensa recalca la existencia de tres impactos -y no cuatro, como denunció inicialmente- tras recibir el alta policial y quedar el joven en situación de libertad mientras continúa hospitalizado.