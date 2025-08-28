El Mando Aéreo de Canarias envía efectivos de relevo para la lucha contra los incendios en el noroeste peninsular

El Mando Aéreo de Canarias (MACAN) envió este jueves, un contingente de 16 efectivos desde la Base Aérea de Gando (Gran Canaria) para relevar a personal del Ejército del Aire y del Espacio desplegado en la lucha contra los graves incendios forestales que afectan desde hace semanas a comunidades del noroeste peninsular, según informó en un comunicado.

El general jefe del MACAN, Francisco Javier Vidal Fernández, presidió la despedida del contingente antes de su salida, trasladando sus mejores deseos y subrayando la importancia de la labor que desarrollarán en el terreno, en un contexto de alta exigencia operativa

La nueva contribución se suma a las operaciones que el Ejército mantiene desde el pasado 15 de agosto, en las que se han empleado diferentes medios aéreos, entre ellos un C-212, un C-295 y un A400, para facilitar el traslado de personal militar y de otras Administraciones públicas desde Canarias hacia la Península, con el objetivo de apoyar las tareas de extinción.