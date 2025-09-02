Este municipio español será epicentro del primer gran ensayo volcánico nacional: SMS, evacuaciones y hasta el Ejército

¿Está empezando a cocinarse algo en las entrañas del Teide? Eso no se sabe con certeza aún; pero sí, que Garachico, en Tenerife, llevará a cabo el 26 de septiembre de 2025 un simulacro de erupción volcánica sin precedentes en España. El ejercicio, diseñado para formar e informar a la ciudadanía, activará un mensaje de alerta por SMS y movilizará a cuerpos de emergencia durante la última semana de septiembre, con el objetivo de que los vecinos conozcan los pasos clave de autoprotección ante un posible escenario de riesgo.

¿Qué va a ocurrir el 26 de septiembre?

Durante la mañana del día 26, los ciudadanos de Garachico recibirán en sus teléfonos un SMS de aviso que simulará la declaración de una erupción volcánica. Aunque se trata de un escenario ficticio, las autoridades recalcan que el protocolo replica una situación real para medir tiempos de respuesta, detección de fallos y coordinación entre administraciones.

En el operativo participarán bomberos, Policía Local y Nacional, Cruz Roja, Ejército y personal voluntario, que trabajarán de forma conjunta toda la última semana de septiembre para anticiparse a las posibles consecuencias de una erupción y ensayar evacuaciones, cortes de tráfico, puntos de encuentro y asistencia sanitaria básica.

La elección del municipio norteño no es casual. Garachico fue parcialmente sepultada por una erupción en 1706. Ese pasado volcánico pesa en la memoria local y ayuda a entender la alta implicación vecinal que se espera durante el simulacro. Las autoridades insisten en que estos ejercicios reducen la vulnerabilidad y mejoran la cultura de prevención.

Recomendaciones para los vecinos durante el simulacro