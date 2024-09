Una tiktoker enseña los productos que solo se pueden comprar en el Mercadona de las Islas Canarias: "Esto lo tengo que probar"

La usuaria de TikTok @tamaraxgb ha compartido su experiencia en un Mercadona de las Islas Canarias con sus más de 65 mil seguidores. El video en cuestión no tardó en viralizarse y es que en él se revelan una serie de productos exclusivos que no se pueden encontrar en el resto de supermercados de la península. Como es bien sabido, Mercadona adapta su oferta de productos según la comunidad autónoma en la que se encuentre, y las Islas Canarias no son la excepción.

Fachada de un supermercado de Mercadona istock

¿Cuáles son los productos exclusivos de las Islas Canarias?

El video comienza con la tiktoker mostrando una novedad que solo se puede encontrar en Canarias: la salsa alioli canaria. "Esto me lo tengo que llevar para ver cómo está", dice mientras lo agrega a su carrito de la compra. Como es lógico, no podía faltar, en un Mercadona canario, el tradicional mojo picón. Este producto icónico se puede encontrar en sus variedades suave, picante y también en su versión de mojo verde, lo que encantó a la creadora de contenido. Otra de las sorpresas que destacó fue la mayor variedad en la sección de cafés, donde encontró café natural de medio kilo.

Debido al éxito de su primer video, la tiktoker decidió grabar una segunda parte. En esta ocasión, se desplazó a la sección de panadería y mostró los tradicionales rosquetes de limón, que le parecieron irresistibles: "Tienen una pinta increíble y encima solo valen 1,50 euros".

En las cámaras frigoríficas, la tiktoker encontró otra sorpresa exclusiva: las bolsas de carne mechada preparada, junto con el popular pollo mechado y pollo desmenuzado. Según comentó, "aquí en Canarias este pollo es súper famoso".

Finalmente, la tiktoker cerró su recorrido mostrando un bote naranja de aceitunas con anchoas, un producto que tampoco se encuentra en Mercadona de la península.

Productos exclusivos en otras comunidades

En Mercadona, la distribución de productos exclusivos varía según la Comunidad Autónoma. Algunas novedades se prueban en ciertas regiones y, si tienen éxito, llegan al resto del país. Sin embargo, hay productos que se quedan como exclusivos en lugares específicos. Mientras que en Cataluña se encuentran menos de estos productos especiales, Valencia lidera en cantidad, seguida por Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón, con Madrid en un punto intermedio.