Tres turistas se cuelan en el recinto de lobos del Parque de Cabárceno

Tres turistas se han colado dentro del recinto de los lobos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno (Cantabria), unos hechos que se pondrán en conocimiento de la Guardia Civil, para que investigue y trate de identificar a esas personas.

Los hechos se han conocido por un vídeo que ha colgado en redes sociales Xtrauss, en el que se ve a dos personas adultas y un menor de edad dentro de la zona de los lobos.

Fuentes de la empresa pública de Cantabria Cantur, de la que depende el Parque de Cabárceno, han señalado a EFE que estas personas penetraron en una zona que está vallada, con un cercado de madera que acaba en un risco "en un sitio en el que se ve claramente que no se puede pasar".

Cantur ha destacado su rechazo y condena a este "comportamiento incívico y temerario", que genera "riesgos innecesarios".

Las imágenes las ha colgado en redes sociales un cantante que dice "salvar animales", y que relata en el vídeo: "Estamos viendo una familia subida a un risco, en el borde de la instalación de los lobos, el lobo está abajo merodeando. Es una maldita barbaridad. Ahí no se puede estar: literalmente un traspiés y te caes dentro de la instalación de los lobos".