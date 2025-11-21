Agreden y atracan a un vendedor ciego de la ONCE cuando iba a entrar su vivienda en Ciudad Real

Un trabajador invidente de la ONCE ha sido atracado y golpeado este jueves por la noche cuando intentaba acceder al portal de su domicilio en la zona de la Plaza de la Provincia de Ciudad Real.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.00 horas, cuando la víctima fue abordada por dos varones que, tal y como ha contado, tenían "acento árabe".

Según confirmaron fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, el hombre fue golpeado en la cara y derribado al suelo, tras lo cual le fue sustraído el teleoperador, cupones y dinero.

El director de la Agencia de la ONCE en Ciudad Real, Lorenzo Villahermosa, ha asegurado a la agencia de noticias que el vendedor se encuentra bien, aunque "muy alterado y afectado" por lo ocurrido.

El "suceso más grave" para el colectivo

En palabras de Villahermosa, se trata del "suceso más grave que ha afectado a la agencia en los últimos tiempos".

Aún así, ha lanzado un mensaje de tranquilidad en el que ha subrayado: "Estamos preocupados porque le ha pasado a una persona muy vulnerable, pero no se trata de hechos habituales ni muchísimo menos y hasta ahora el colectivo no ha tenido ningún problema en Ciudad Real, que no es precisamente una ciudad insegura para nosotros", ha concluido.