La Guardia Civil inmoviliza miles de refrescos sin etiquetado en español en Ciudad Real

Hasta 5.496 envases de refresco de un comercio mayorista de la provincia de Ciudad Real han sido inmovilizados por la Guardia Civil tras incumplir la normativa general en materia de etiquetado de productos alimenticios.

La actuación de la Benemérita, que se centró en varias inspecciones administrativas en comercios mayoristas, dentro de los operativos destinados al control fiscal y aduanero en la provincia de Ciudad Real, permitió descubrir que estos recipientes de bebida estaban preparados para ser distribuidos.

Los agentes descubrieron que los refresco, de una conocida marca internacional procedentede Alemania, carecían del etiquetado en español, un hecho que incumple la Norma General sobre etiquetado y la defensa de los consumidores.

Según ha informado la Guardia Civil, los refrescos han quedado depositadas en las instalaciones del distribuidor a disposición de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Ciudad Real.

Sin riesgo para la salud

Según han podido comprobar, los refrescos inmovilizados no suponen un riesgo para la salud, pero la medida se tomó por precaución, ya que un etiquetaje claro y correcto ofrece las garantías necesarias a los consumidores.

Además, se ha comprobado que la introducción de estos refrescos en España implica unos costes de distribución inferiores a los precios de compraventa a través de distribuidores oficiales, por lo que se podría también incurrir en alguna otra infracción tributaria por la posible introducción paralela de productos.

Los agentes han conseguido localizar a una de las empresas que introduce y distribuye estas bebidas a empresas distribuidoras de la provincia, aunque continúan con la investigación con el objetivo de localizar a otras de estas empresas introductoras.