Los hoteles castellanomanchegos alcanzan su mejor octubre de la historia con 438.301 pernoctaciones

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes los datos de ocupación hotelera de octubre en Castilla-La Mancha, donde los hoteles registraron su mejor dato de este mes en toda la serie histórica sumando un total de 438.301 pernoctaciones.

Estas cifras reflejan un aumento de un 0,6% respecto al mismo mes del año anterior y suponen el tercer mes consecutivo de crecimiento. Del total de pernoctaciones en Castilla-La Mancha, 360.955 corresponden a residentes en España (un 82,35%), mientras que 77.346 (17,65%) fueron residentes en el extranjero.

En relación a los viajeros, en octubre se alojaron 246.456, lo que supone un 2,44% más que en el mismo mes del año anterior. De estos, 203.055 eran residentes en España, el 82,39%, mientras que 43.401, el 17,61%, fueron extranjeros. En comparación al año anterior, los viajeros españoles crecieron un 3% y los extranjeros se redujeron un 0,1%.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 78,4 euros, lo que representa una subida del 8,1% con respecto al mismo mes en 2024. En general, los precios subieron un 4,73% interanual.

En total, los hoteles de la región alcanzaron en octubre una ocupación del 41,15% y el sector empleó a 3.458 personas, un incremento del 5,6% con respecto al año pasado.

C-LM, cuarta comunidad con mayor crecimiento

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha celebrado este viernes estas cifras, que reflejan el mejor mes de octubre de toda la serie histórica para los hoteles castellanomanchegos.

Los hoteles de la comunidad alojaron a 246.456 personas y registraron 438.301 pernoctaciones, cifras que se ven reforzadas por un aumento en la ocupación por habitaciones y en la rentabilidad por habitación disponible (RevPAR), en un momento en el que la oferta de plazas hoteleras en la región está un 4,1 por ciento por encima de la de doce meses atrás.

El buen comportamiento del mes de octubre, que consolida una trayectoria muy positiva en el año 2025 para el sector hotelero en la región, como para el conjunto del sector turístico en Castilla-La Mancha, refuerza también cifras de récord en los hoteles regionales en los diez primeros meses del año.

Esta evolución, además, sitúa a Castilla-La Mancha como la cuarta comunidad autónoma de todo el país con mayor incremento, tanto de los viajeros alojados como de las pernoctaciones registradas en los diez primeros meses del año, con la provincia de Guadalajara (+13,5 por ciento) como la provincia de todo el país con mayor crecimiento acumulado en pernoctaciones.