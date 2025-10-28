Un alcalde de Ciudad Real acusa al PP de dejar 16 millones de deudas y facturas sin pagar

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha destacado este martes el estado de las cuentas municipales, cuya deuda se ha reducido a 8 millones de euros, la cifra más baja de la historia de la democracia en el Consistorio.

En respuesta a las críticas de la portavoz popular Cándida Tercero, y según ha informado el Consistorio en nota de prensa, el regidor municipal ha recordado que en 2012, con el PSOE, la deuda municipal alcanzaba casi 35.000.000 de euros.

"Lo que no dice la señora Cándida Tercera es que esos 35.000.000 de euros de deuda de 2012 venían de tres conceptos. Cuando sumí la presidencia de este ayuntamiento había una deuda de 16.000.000 de euros, tuvimos que hacer un pleno para reconocer otros 10.000.000 de euros en facturas sin pagar y la política de Montoro, que ahora está de moda por su oficina haciendo leyes ad hoc, incorporó a todos los ayuntamientos y, en este caso, Valdepeñas 9.000.000 de euros más para pagar facturas".

El alcalde ha recriminado a la portavoz del PP comparar Valdepeñas con otras localidades de la provincia y le ha recordado que "vivir en Puertollano cuesta 123 euros más que a los valdepeñeros". En este punto, ha asegurado que "si Valdepeñas aumentara la presión fiscal en los mismos niveles que tiene Puertollano, los 8.000.000 de euros se pagarían en año y medio".

"Hacer comparaciones entre ciudades no es solo afear a lo propio, sino afear a lo ajeno. Y yo creo que debería hacer política poniendo en valor lo que Valdepeñas tiene, lo que no significa que no vaya a haber crítica", ha añadido el primer edil.

Más allá de plantear rebajas fiscales sin especificar cómo compensar el descenso de ingresos, Martín ha insistido la falta de propuestas del PP en los presupuestos. "Si bajamos el IBI ¿Qué quiere usted? ¿Cerramos la Escuela de Música, el Centro de Mayores del Lucero, la Escuela Infantil o hacemos menos fiestas? Y a eso no contestó. Pero luego, tampoco hizo enmiendas a los presupuestos ni enmiendas a la totalidad durante el pleno. Así que Cándida Tercero, trabajar poquito".

Progreso de Valdepeñas en los últimos 20 años

Por último, ha puesto en valor el progreso de Valdepeñas durante los últimos 20 años con más de 675.000.000 de euros de inversión en la ciudad, a pesar de la oposición de algunas partes, como al desarrollo de la zona comercial de la zona norte, junto a Unidas por Valdepeñas.

Además, le ha recordado al PP que "lo que no quieren ver es que tenemos el paro más bajo, con un punto por debajo de la media de Castilla-La Mancha", al tiempo que ha recalcado que "somos una de las diez ciudades más seguras del país, de las más baratas en alquiler en la región -por habitantes-y facturamos el 40% de la riqueza de la provincia".