Conducía drogado y su acompañante murió en el accidente en Ciudad Real: ya ha sido investigado

La Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave en siniestro vial y otro de conducción bajo la influencia de drogas, tras un accidente ocurrido en la carretera CM-403, a la altura del término municipal de Piedrabuena (Ciudad Real).

El suceso tuvo lugar a las 1.40 horas del pasado 22 de julio, en el kilómetro 79,900 de dicha vía, cuando el vehículo que conducía el ahora investigado se salió de la calzada por el margen izquierdo, impactó contra una infraestructura de la carretera y volcó en forma de tonel.

Como consecuencia del accidente, el conductor resultó herido leve, mientras que un joven de 20 años, que viajaba como ocupante del vehículo, falleció.

Tras realizarle las pruebas de detección de drogas, el conductor arrojó resultado positivo a THC (tetrahidrocannabinol). La confirmación del positivo fue ratificada posteriormente mediante análisis en el laboratorio de referencia.

Una vez concluidas las investigaciones y con el informe confirmatorio de drogas, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real ha procedido a la investigación del conductor por la presunta comisión de los delitos mencionados.

Las diligencias han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Ciudad Real.