El Digital Summit de Eurocaja Rural llega este viernes con la IA como protagonista
El Palacio de Congresos acogerá una nueva edición de este evento centrado en la innovación, transformación digital y nuevas tecnologías
La entidad Fundación Eurocaja Rural, en colaboración con Minsait (INDRA), Fundación Orange y Eurocaja Rural, celebra este viernes 21 de noviembre una nueva edición del Digital Summit.
Bajo el título 'Revolución empresarial: Liderar con inteligencIA', el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural acogerá este evento de carácter práctico y divulgativo, que reunirá a empresas de todos los tamaños, instituciones públicas y privadas, así como a aquellos profesionales que no quieren quedarse atrás en la transformación digital de sus entidades y empresas.
A través de ponencias inspiradoras y casos reales, grandes expertos nos contarán cómo la IA permite optimizar procesos de trabajo tanto en pymes como en grandes corporaciones y organismos públicos.
Transcurso de la jornada
La jornada arrancará a las 10.00 horas con la intervención del director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, y el director de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Ángel Morejudo Flores, quienes darán la bienvenida a las personas asistentes al DIGITAL SUMMIT.
A continuación, se dará paso a las ponencias de los expertos Carlos González, Fundador de Furious Koalas y experto en IA; Paula de Haro, CEO de Nexoria, inversora y conferenciante internacional en IA; Sonsoles Cuesta, IBM Data & Sales; Ignacio Luengo, Product Manager IoT de MásOrange; Mario Bricio, Manager de Desarrollo de Negocio IA de MINSAIT; Lucía Bonilla, CEO de Bonilla Motor & Presidenta de Motormind; Jesús Martín, Fundador y CEO de Capacitia, y la ponencia de Nerea Luis, consultora y divulgadora de IA.
El presidente de Eurocaja Rural y su Fundación, Javier López Martín, hará un balance final de la jornada para clausurar el evento, que será presentado y moderado por Mónica Valle, periodista y comunicadora especializada en tecnología.
Todos los interesados en inscribirse al Digital Summit pueden hacerlo a través de la web https://fundacioneurocajarural.es/ . El evento también podrá seguirse online en directo de 10 a 14 horas.
