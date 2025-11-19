Programa de Navidad 2025 en Toledo: un nuevo Heraldo Real, visita del Grinch, concierto de Pastora Soler...

Ya queda muy poco para que comience la Navidad y, con ella, llegan semanas de reencuentros con tus familiares y amigos y ese espíritu navideño que pone el foco en lo más importante: la salud, la amistad, el amor y la familia.

Toledo, cuna de la historia de la humanidad, vuelve a convertirse en uno de los mejores lugares para disfrutar de esta época mágica, vestida por miles de luces y adornos navideños para todos los públicos.

Prueba de ello es el Programa de Navidad para este 2025 que ha presentado este miércoles el Ayuntamiento de la capital regional. Con un presupuesto de 774.644,74 euros, la ciudad dará un salto en cuanto a iluminación, cultura, música y experiencias.

Uno de los acontecimientos más esperados por todos los amantes de la Navidad llega con el encendido del alumbrado navideño de Toledo este viernes, 21 de noviembre, en la Plaza de Zocodover.

Novedades

Nuevo belén monumental en la plaza de Zocodover

1.100.000 puntos de led de bajo consumo, 100.000 más que en 2024

Nuevo espectáculo de luces en el puente de Alcántara, cada media hora

Renovación del espectáculo de luz y sonido de la gran bola en Zocodover

Nueva vestimenta -muy luminosa- de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente

Photocall 'Sigue la estrella de Toledo' en la Puerta del Vado

Regreso del parque de las Hadas en el paseo de Recaredo

Iluminación de la Avenida de Barber

Heraldo Real en Toledo

Una de las grandes novedades es el Heraldo Real, que llegará a Toledo por primera vez el 3 de enero.

Recorrerá el camino entre la plaza de Zocodover y la plaza del Ayuntamiento

Estará interpretado por la compañía de teatro ETR y acompañado por la Agrupación Musical Cautivo.

Propuestas musicales y culturales

La Navidad toledana contará este año con una agenda musical en la que destacan:

Concierto Dial Únicos con Pastora Soler, Marta Santos, Nil Moliner y Funambulista

Conciertos de María Toledo y Luz Casal

Actuación de la Orquesta Vulkano la noche de fin de año.

En cuanto a otras actividades culturales y gastronómicas, vuelve:

Circo de la Navidad en el barrio de Santa María de Benquerencia, con un nuevo espectáculo de carácter familiar y navideño

La Feria de Navidad de Recaredo

Mercadillos navideños del Ayuntamiento, Zocodover y de los puentes San Martín y Alcántara

Visita del Grinch

La feria de Navidad en el paseo de Recaredo contará este año contará con la inesperada visita del Grinch, quien protagonizará un espectáculo para que los más pequeños le convenzan de que la Navidad es mágica y Toledo, inolvidable".

También se instalará un año más la tradicional pista de hielo, “uno de los puntos más visitados por familias y jóvenes durante estas fechas.