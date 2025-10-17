La Oreja de Van Gogh anuncia su esperada gira 2026 con parada en Castilla-La Mancha: fecha y ubicación

Albacete será la única ciudad de Castilla-La Mancha que formará parte de la esperada gira 2026 de La Oreja de Van Gogh, que llevará por nombre 'Tantas cosas que contar'. Un tour que recorrerá 15 ciudades españolas y supondrá el reencuentro de todos los miembros del grupo con su vocalista Amaia Montero, en el año en el que se celebra el 30º aniversario de una de las bandas más queridas del pop español.

El concierto en la ciudad castellanomanchega tendrá lugar el 6 de junio en el Estadio José Copete, en una cita que genera gran expectación tras el anuncio del regreso de Montero y la emotividad de esta gira, que marcará una nueva etapa para el grupo.

La gira arrancará el 9 de mayo en Bilbao y pasará por ciudades como Madrid, Murcia, Sevilla, Valencia, Barcelona o Pamplona. En ella, los fans podrán disfrutar en vivo grandes éxitos como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', '20 de enero' o 'Rosas', temas que marcaron la banda sonora de toda una generación a principios de los 2000.

El regreso de Amaia Montero

El pasado miércoles 15 de octubre, La Oreja de Van Gogh anunciaba oficialmente el regreso de Amaia Montero al grupo, del que formó parte durante 11 años como vocalista antes de su marcha. Lo hizo a través de un emotivo comunicado en redes sociales, en el que la banda confesaba que la vuelta "se sentía mágica" y mostraba su deseo de reencontrarse con su público.

Esta confirmación llegó justo un año después de la salida de Leire Martínez y pone fin a años de especulaciones sobre una posible reconciliación artística.

Además de la vuelta de Amaia Montero, esta nueva etapa del grupo llega sin la presencia del guitarrista Pablo Benegas, quien anunció que se retirará temporalmente para centrarse en su familia y nuevos proyectos personales, aunque seguirá vinculado al grupo.

Dónde comprar las entradas

Las entradas para el concierto de Albacete estarán disponibles próximamente. Desde la web oficial de La Oreja de Van Gogh se podrá acceder a la venta de entradas de todas las fechas anunciadas. Además, los tickets también podrán adquirirse directamente en las páginas oficiales de los recintos donde se celebrarán los conciertos.

Los precios generales oscilarán entre 45 y 72 euros más gastos de distribución, mientras que los paquetes VIP estarán disponibles entre 110 y 290 euros, también con gastos adicionales.