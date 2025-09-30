Eurocaja Rural llega a Andalucía: abre su primera oficina en Sevilla y refuerza su expansión

Eurocaja Rural abre su primera oficina en Andalucía, concretamente en Sevilla, consolidando su expansión nacional y acercando su modelo de banca cercana y comprometida al sur de España. Esta nueva apertura en la calle Virgen de Luján, número 39, en el barrio de Los Remedios, marca un paso estratégico en el Plan de Expansión que la entidad inició en 2011 para combatir la exclusión financiera y la reducción de oficinas en el sector.

Con esta inauguración, Andalucía se convierte en la novena comunidad autónoma donde Eurocaja Rural está presente, sumándose a Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Aragón, con una red que ya supera las 495 oficinas a nivel nacional.

La oficina de Sevilla, dirigida por Leandro Burguete Arévalo y apoyada por los gestores Rosa María Vílchez y Víctor Galván, ofrece atención personalizada con un equipo con amplia experiencia en el sector financiero.

Entre sus servicios destacan soluciones de crédito y liquidez, líneas de financiación, banca digital, medios de pago, seguros y asesoramiento en inversión, todo orientado a cubrir las necesidades de clientes particulares, empresas y administraciones públicas.

Eurocaja Rural reafirma con esta apertura su compromiso por generar empleo y dinamizar los territorios donde opera, combinando la presencia física con herramientas digitales para ofrecer un modelo híbrido de banca tradicional y moderna.

Según Víctor Manuel Martín López, director general de la entidad, "nuestro objetivo es ser una entidad de ámbito nacional que impulse la economía circular, manteniendo la cercanía y el asesoramiento profesional como ejes fundamentales".

Fuerte compromiso social y apoyo a colectivos vulnerables

Además, la llegada a Sevilla trae consigo la vertiente social de Eurocaja Rural. A través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP), la cooperativa impulsa programas de apoyo a colectivos vulnerables, fomento del empleo, inclusión social y colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro. Entre las iniciativas destacan las Ayudas Sociales, el programa Workin para personas con discapacidad, y eventos solidarios como la Carrera contra la ELA.

Eurocaja Rural también trabaja activamente contra la exclusión financiera, asegurando acceso a servicios bancarios en localidades donde otras entidades han cerrado, siendo la única referencia en 71 municipios con más de 89.000 habitantes. De este modo, garantiza que residentes, empresas y administraciones puedan realizar sus gestiones sin barreras, promoviendo la igualdad de oportunidades en toda Andalucía y el resto del país.