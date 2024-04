Un exconcejal expulsado del PSOE vota a favor del nuevo alcalde del PP en este pueblo de Toledo

El pequeño pueblo toledano de poco más de 400 habitantes, Domingo Pérez, ya cuenta con un nuevo alcalde, Marcelino Esteban, del Partido Popular tras aprobarse la moción de censura por la "falta de gestión y comunicación" contra el anterior regidor perteneciente al partido Vox, Adolfo Díaz.

Este miércoles 17 de abril se ha desarrollado en el consistorio un pleno extraordinario con motivo de elegir el nuevo alcalde del municipio. En este sentido, el candidato popular ha obtenido cuatros votos a favor, tres de los concejales del PP y uno de Francisco Araque, un concejal no adscrito que fue expulsado del PSOE tras apoyar la investidura del candidato de Vox tras las elecciones municipales de mayo de 2023.

Por su parte, el ya ex alcalde de Vox, Adolfo Díaz, ha denunciando las "acusaciones graves" y ha calificado el motivo de la moción como un "despecho" por parte de los ediles del PP y el concejal no adscrito.

El exconcejal del PSOE, Francisco Araque, ha señalado su retirada de apoyo al edil de Vox por "falta de compromiso y de equipo, ya que los concejales no tenían responsabilidad".

Señalar que en las pasadas elecciones municipales de 28 de mayo, PP y Vox empataron logrando 92 votos y tres concejales, mientras que el PSOE obtuvo 48 votos y un edil.

Tras tomar posesión como nuevo mandatario del Gobierno local, el popular Marcelino Esteban ha manifestado que "el pueblo no tiraba adelante, no funciona como tiene que funcionar". Así mismo ha aprovechado para agradecer a Araque el voto a favor de su candidatura declarando que "por echar marcha atrás no pasa nada" aunque en un principio les "sentó mal" que Araque no diese su apoyo al PP.