Detenido en Cuenca un hombre con cocaína y 'tusi' que intentó escapar a pie tras abandonar su coche

Un hombre fue detenido en Cuenca durante la madrugada del sábado al domingo tras protagonizar una fuga a pie al ser sorprendido por la Policía Local con sustancias estupefacientes en su vehículo. Los agentes interceptaron el coche al detectar una conducción a velocidad sospechosa, lo que motivó la intervención inmediata.

En el interior del automóvil se hallaron cinco gramos de cocaína y otros cinco gramos de cocaína rosa, conocida como 'tusi', una droga sintética de efectos psicoactivos impredecibles que ha ganado popularidad en entornos festivos. Al percatarse de la presencia policial, el conductor abandonó el vehículo e intentó huir a pie, aunque fue localizado y detenido horas más tarde.

El individuo enfrenta ahora cargos por un presunto delito contra la salud pública, así como por resistencia y desobediencia a la autoridad. La cocaína rosa, compuesta principalmente por 2C-B, representa un riesgo elevado para la salud, y su distribución está considerada una amenaza creciente por las autoridades.

El detenido será puesto a disposición judicial en los próximos días.