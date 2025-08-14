Extinguido el incendio de Navalmoralejo tras tres días de lucha y más de 90 medios desplegados

El incendio forestal que comenzó el pasado lunes en el municipio toledano de Navalmoralejo y que llegó a cruzar la frontera con Extremadura ha sido finalmente extinguido en la madrugada de este jueves, según ha confirmado el Sistema de Información de Incendios Forestales.

El fuego obligó al desalojo de tres localidades: Navalmoralejo y La Estrella, en la provincia de Toledo, y Villar de Pedroso, ya en la provincia de Cáceres. Aunque las llamas fueron controladas, en la zona aún permanecen ocho medios terrestres como medida preventiva y para vigilancia.

Durante las labores de extinción, que se prolongaron durante casi tres días, participaron hasta 90 medios, entre ellos 20 aéreos, y fue necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), tras la solicitud del Gobierno regional.

Actualmente, el incendio está totalmente sofocado y no quedan materiales combustibles activos en su perímetro, por lo que se descarta cualquier posibilidad de reproducción del fuego.