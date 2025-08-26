Nuevo supermercado Mercadona en Cuenca: tiene un comedor, sala de descanso y más de 80 empleados

La compañía Mercadona ha inaugurado un nuevo supermercado en Cuenca, situado en la calle Hermanos Becerril, 25. Esta apertura ha conllevado el cierre de los establecimientos ubicados en las calles Hinojo y Joaquín Turia, que no cumplían con los estándares exigidos por la empresa.

Se trata de una Tienda Eficiente, pensada para ofrecer la máxima calidad en el servicio, tanto para los "Jefes" -término que utiliza internamente para referirse a sus clientes- como para los trabajadores, proveedores y la sociedad.

Mercadona ha invertido 10 millones de euros en la construcción de este nuevo establecimiento, cuyo diseño y tecnología avanzados incorporan mejoras en sostenibilidad, ergonomía y eficiencia energética, según ha informado la compañía en nota de prensa.

Durante la fase de obras, participaron 70 proveedores y se generaron 900 empleos. Actualmente, la plantilla fija es de 82 trabajadores estables y con buena calidad laboral. El supermercado cuenta con una sala de ventas de 1.742 m² y destaca por incluir la sección 'Listo para Comer', con una amplia oferta de platos listos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para clientes.

Esta propuesta se ha ido adaptando desde su creación en 2018 y ofrece opciones que van desde croquetas o ensaladilla rusa al estilo casero hasta arroces, pastas, hamburguesas o bocadillos.

Tecnología y eficiencia energética

Comprometida con el medio ambiente, la sección utiliza envases sostenibles fabricados con materiales compostables, como caña de azúcar, cartón o papel. Además, los empleados disponen de equipamientos pensados en su comodidad: mobiliario ergonómico desarrollado con el Instituto de Biomecánica de Valencia, zona común de descanso, comedor equipado y taquillas más amplias.

En cuanto a tecnología, esta tienda está totalmente digitalizada. Dispone de herramientas colaborativas electrónicas para que el personal pueda gestionar información en tiempo real desde cualquier sección, mejorando los procesos y agilizando la gestión, especialmente en productos frescos.

Las mejoras energéticas incluyen aislamiento térmico y acústico optimizado, nuevos arcones frigoríficos eficientes y un sistema de iluminación LED automatizado que ajusta la intensidad según las zonas y el momento del día, reduciendo consumo energético.

El supermercado abre de lunes a sábado de 9.00 a 21.30 horas y cuenta con 195 plazas de aparcamiento, incluyendo seis para coches eléctricos y doce para bicicletas. También dispone de servicio de compra online en www.mercadona.es, donde los clientes pueden beneficiarse de la política SPB (Siempre Precios Bajos), que garantiza calidad y precio sin necesidad de promociones.

La compañía en Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, Mercadona opera con 74 supermercados, 59 de los cuales son Tiendas Eficientes y 49 incorporan 'Listo para Comer'. La plantilla regional supera los 3.749 trabajadores, y en el último año se han creado 224 nuevos empleos.

La empresa mantiene relaciones con 87 proveedores locales de producto y más de 500 proveedores de servicios, llevando a cabo compras por valor de 2.616 millones de euros, 135 millones más que el ejercicio anterior.