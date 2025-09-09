La Guardia Civil investiga el hallazgo de un feto muerto en un domicilio de Alberche (Toledo)

La Guardia Civil de Toledo investiga el hallazgo de un feto hallado muerto en un domicilio de Alberche del Caudillo, entidad menor de Calera y Chozas (Toledo).

Lo ha confirmado a EFE la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, mientras que, por su parte, la alcaldesa de Alberche, Anna Rivelles, ha dicho a EFE que los vecinos de este pueblo próximo a Talavera de la Reina están "conmocionados".

Rivelles ha señalado que Alberche es un municipio "muy tranquilo" y ha pedido esperar a la investigación que ha iniciado la Guardia Civil. EFE