La Guardia Civil investiga el hallazgo de un feto muerto en un domicilio de Alberche (Toledo)

La alcaldesa ha dicho que los vecinos de este pueblo próximo a Talavera de la Reina están "conmocionados".

La Guardia Civil de Toledo investiga el hallazgo de un feto hallado muerto en un domicilio de Alberche del Caudillo, entidad menor de Calera y Chozas (Toledo).

Lo ha confirmado a EFE la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, mientras que, por su parte, la alcaldesa de Alberche, Anna Rivelles, ha dicho a EFE que los vecinos de este pueblo próximo a Talavera de la Reina están "conmocionados".

Rivelles ha señalado que Alberche es un municipio "muy tranquilo" y ha pedido esperar a la investigación que ha iniciado la Guardia Civil. EFE

