Encuentran un feto en el congelador de una casa en un pueblo de Toledo

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un feto en una vivienda situada en Alberche del Caudillo, una pedanía toledana perteneciente al municipio de Calera y Chozas. El suceso ha causado una profunda conmoción en esta localidad de unos 2.000 habitantes, próxima a Talavera de la Reina.

La mujer implicada, de alrededor de 40 años, habría confesado haber sufrido un aborto y posteriormente haber guardado el cuerpo del feto en el congelador de su domicilio, ubicado en la calle de la Esperanza.

Según fuentes cercanas al caso, fue la propia madre de la mujer quien alertó a los Servicios Sociales, preocupada por el estado del bebé de su hija.

La mujer, que estaba siendo seguida por Servicios Sociales debido a su situación de vulnerabilidad y problemas de toxicomanía, terminó reconociendo los hechos ante los agentes. Tras obtener la correspondiente autorización judicial, efectivos de la Guardia Civil accedieron a la vivienda y localizaron el cuerpo en el lugar indicado.

Por el momento, no se ha confirmado cuántas semanas de gestación tenía el feto ni si nació con vida. Para esclarecer estas circunstancias, la Policía Judicial y el equipo forense del Instituto de Medicina Legal de Toledo han iniciado los trabajos periciales correspondientes.