La Guardia Civil sigue investigando los hechos sobre la detención del alcalde de Villar del Humo

La Guardia Civil sigue investigando los hechos por los que fue detenido este martes el alcalde de la localidad conquense de Villar del Humo, César Saiz.

Lo ha adelantado este miércoles la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, quien no ha querido dar más detalles sobre la operación.

Antes intervenir en las XXV Jornadas de Subdirectores/as de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en Toledo, Tolón ha subrayado que no dará más información mientras la investigación por parte de la Benemérita continua abierta, por respeto a su trabajo.

Transcurso de los hechos

La Benemérita detuvo este martes, sobre las 9.00 horas, al alcalde de Villar del Humo, César Saiz, tras desmantelar una plantación de marihuana en su vivienda.

La intervención se desarrolló a primera hora del día en la casa del alcalde de este pueblo de la Serranía conquense, donde actualmente gobierna el Partido Popular.

Según recogió Europa Press, en la redada los agentes localizaron 215 plantas de marihuana y 7 recipientes con cogollos preparados para su distribución.

