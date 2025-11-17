Encerraron a dos personas en Hellín y les amenazaron con una pistola de balines para conseguir 600 euros

La Policía Nacional ha detenido en Hellín a dos hombres como presuntos autores de un delito de detención ilegal y extorsión tras encerrar en un local a las dos víctimas y amenazarlas con un arma de fuego para conseguir 600 euros.

Los hechos se produjeron cuando los presuntos autores concertaron una cita con las víctimas, con quienes anteriormente habían mantenido relaciones comerciales y laborales, pidiéndole que se desplazasen hasta Hellín para realizar una supuesta instalación eléctrica en unas viviendas.

Ya en el lugar, les amenazaron con un arma de fuego y les obligaron a entrar en un local, en el que quedaron encerrados sin posibilidad de salir, según informa la Policía,

Durante el tiempo que permanecieron retenidos, llegaron a temer por sus vidas, ya que estuvieron recibiendo amenazas hasta que realizaron una transferencia de 600 euros. Una vez que les dejaron en libertad, acudieron a la Policía Nacional para presentar la denuncia.

Los agentes identificaron a los presuntos autores y, en el registro del domicilio de uno de los implicados, pudieron recuperar el arma utilizada, que resultó ser una pistola de balines con un aspecto muy real. También intervinieron un arma larga, una réplica de un subfusil AK-47 y un perro que había sido sustraído de un centro de recuperación de animales de Hellín, siendo entregado posteriormente a dicho centro.

Ambos han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de extorsión y detención ilegal.