Jornadas Mendocinas 2025 en Guadalajara: descubre el legado histórico de la familia Mendoza

Un año más y como ya es tradición, las Jornadas Mendocinas regresan a las calles de Guadalajara, un evento puesto en marcha por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Gentes de Guadalajara.

Se trata de un recorrido por los monumentos vinculados a la familia Mendoza, que sirve como aperitivo del plato fuerte de la próxima semana: la representación de la XXXV edición del Tenorio Mendocino.

Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara se ha valorado muy positivamente el crecimiento de las Jornadas Mendocinas, "una cita que cada año gana más adeptos y que nació del compromiso, la vocación y el amor de los vecinos de la ciudad por el teatro y por potenciar el Tenorio Mendocino, una Fiesta de Interés Turístico Regional", ha señalado el concejal responsable del área, Víctor Morejón.

Morejón ha destacado, además, "el orgullo que supone colaborar estrechamente con la Asociación Gentes de Guadalajara, haciendo posible que la ciudad muestre tanto a visitantes como a vecinos su rico legado histórico vinculado a la familia Mendoza", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En este sentido, ha subrayado que "espacios emblemáticos como el Palacio del Infantado, el Convento de la Piedad o la Cripta del Fuerte de San Francisco se transforman en escenarios únicos donde el patrimonio cobra vida a través de la interpretación y la cultura”.