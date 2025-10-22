Muere una septuagenaria tras ser arrollada cuando iba en bicicleta por una avenida de Albacete

Una mujer de unos 70 años ha fallecido tras sufrir un atropello mientras circulaba en bicicleta por la Avenida de España, en Albacete.

El accidente ha tenido lugar este miércoles a las 13.26 horas, según fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha.

La afectada, cuyo estado aún se desconoce, está siendo atendida por una UVI.

Además, otra mujer, de 38 años de edad, ha sido trasladada al Hospital Universitario de Albacete en una ambulancia de soporte vital básico tras sufrir una crisis de ansiedad.

DGT sobre los casos de atropellos

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2024 murieron 488 personas en accidentes en vías urbanas, con más de 5.000 hospitalizados. La mayoría de los atropellos se deben a imprudencias o distracciones tanto por parte de los conductores como de los peatones.

Legalmente, el conductor es responsable de los daños causados, pero puede quedar exonerado si se demuestra que la culpa fue exclusivamente del peatón o por causas ajenas a la conducción.

Tal y como apunta la DGT, los peatones tienen prioridad, pero también deben respetar las normas, ya que cruzar fuera de pasos señalizados o con el semáforo en rojo puede considerarse imprudente y afectar la responsabilidad del conductor.