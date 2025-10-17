Apalean hasta la muerte a un perro y lo encuentran en un maletero en Guadalajara: hay dos detenidos

El Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara ha investigado a dos varones de 40 y 49 años, de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de maltrato animal. Se les acusa de haber apaleado hasta la muerte a un perro.

Los hechos se desencadenaron cuando una patrulla del Seprona acudió a auxiliar al conductor de un vehículo detenido en la carretera GU‑921, en el término municipal de Horche, según ha comunicado el Servicio de Protección de la Naturaleza. Al identificar al individuo, los agentes observaron restos de sangre en su ropa y el sospechoso se mostró visiblemente nervioso.

Tras registrar el vehículo, los agentes hallaron en el maletero una bolsa con el cadáver de un pastor alemán que presentaba un grave traumatismo craneal. Las investigaciones posteriores apuntan a que el dueño del animal habría encargado a otra persona deshacerse del perro y, después, retiró el microchip para dificultar rastrear su origen.

Tolerancia cero al maltrato

Aunque el maltrato animal ha tendido a disminuir en los últimos años, casos de crueldad con desenlace fatal siguen ocurriendo en algunos puntos del territorio. El Seprona trabaja día a día para que los responsables respondan ante la justicia y los animales reciban protección efectiva.

El artículo 340 del Código Penal contempla las conductas de maltrato y abandono de animales, con penas de prisión de hasta 24 meses, además de la inhabilitación para ejercer profesiones vinculadas con animales o para su tenencia. Cada comunidad autónoma regula también el cuidado, higiene, documentación, vacunación y sanciones relativas a los animales domésticos.

Para garantizar el control y protección de los animales de compañía existen normas dictadas por la Administración Central, Autonómica y local. Los dueños o poseedores de animales tienen la obligación legal de cumplir con todas estas normativas, bajo pena de sanción o persecución judicial.

Avisar ante este tipo de casos

Si alguna vez te encuentras con un animal en situación de maltrato o abandono, es importante ponerse en contacto a través del número de la Guardia Civil, el 062, para informar del caso. A través del Seprona, se encargarán de actuar ante la situación. Ante un caso más urgente, no dudes en llamar directamente al 112, el número de emergencias.

También puedes avisar a la Policía Local, sobre todo si estás en un entorno urbano, ya que pueden actuar o poner en marcha el protocolo adecuado.Otra opción es contactar con una protectora de animales o con los servicios municipales de recogida de tu localidad, quienes se encargarán de darle la atención y el cuidado que necesita.