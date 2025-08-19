Un niño de 2 años, hallado inconsciente en la piscina de una casa en un pueblo de Toledo

Un niño de dos años ha sido encontrado inconsciente en la piscina de una vivienda ubicada en la calle León del municipio toledano de Ugena en la noche del lunes.

Según ha informado el Servicio de Urgencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se recibió a las 21.40 horas. Inmediatamente se movilizaron efectivos de la Guardia Civil y una unidad medicalizada (UVI), que atendieron al menor en el lugar del suceso.

Tras una primera asistencia, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Toledo. Por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado de salud ni las circunstancias exactas del suceso.