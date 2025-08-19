Alerta en Toledo por concentración de aire contaminado: el Ayuntamiento recomienda limitar el tiempo en la calle

El Ayuntamiento de Toledo ha emitido un aviso a la ciudadanía debido a la concentración de partículas en suspensión PM10 que afectan a la calidad del aire en la ciudad. Estas partículas tienen su origen en el incendio forestal declarado en Jarilla (Cáceres), cuyo humo y cenizas han alcanzado diferentes zonas de Castilla-La Mancha.

Las partículas PM10 son contaminantes atmosféricos de pequeño tamaño -menores a 10 micras- que pueden penetrar en el sistema respiratorio, provocando molestias y problemas de salud, especialmente en personas sensibles.

Los grupos de población más afectados son personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, así como niños y niñas, ya que su sistema respiratorio es más vulnerable.

Ante esta situación, el Consistorio ha difundido una serie de recomendaciones básicas para minimizar riesgos para la salud. Entre ellas, evitar pasar mucho tiempo al aire libre si se pertenece a los grupos de riesgo, limitar esfuerzos físicos prolongados en el exterior y, en la medida de lo posible, permanecer en espacios interiores ventilados y seguros.