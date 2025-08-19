Un famoso cantante hará vibrar a Albacete con su nueva gira

Manolo García regresará a los escenarios a finales de 2025 con una nueva gira en teatros que incluirá una parada en Albacete, única ciudad de Castilla-La Mancha dentro del recorrido. Durante el tour presentará su décimo disco en solitario, 'Drapaires Poligoneros', que saldrá a la venta el próximo 31 de octubre.

La gira arrancará el 2 de noviembre en Cáceres y finalizará el 15 de enero de 2026 en Sevilla, pasando por otras ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, San Sebastián, Pamplona, Pozoblanco (Córdoba), Granada, Valencia, Logroño o La Línea de la Concepción (Cádiz).

El exlíder de El Último de la Fila combinará en sus conciertos los temas del nuevo trabajo con una "revisión concienzuda" de su primer álbum en solitario, ‘Arena en los bolsillos’, publicado en 1998.

Las entradas para esta esperada gira se pondrán a la venta el martes 23 de septiembre a través de la web oficial del artista.