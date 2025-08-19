Dos incendios nocturnos movilizan a los bomberos en Mohorte y Ballesteros (Cuenca)

Los Bomberos del Ayuntamiento de Cuenca, en colaboración con efectivos del Plan Infocam, intervinieron la pasada noche en la extinción de dos incendios forestales registrados en las pedanías de Mohorte y Ballesteros, en el término municipal de Villar de Olalla.

Ambos fuegos se declararon alrededor de las 22.30 horas de este lunes y quedaron completamente extinguidos a las 2.23 horas de la madrugada, según han informado fuentes municipales.

En total, se desplegó un dispositivo compuesto por un cabo y cinco bomberos, apoyados por una autobomba forestal, una nodriza ligera y una pick-up equipada con bomba de alta presión.

En el caso de Ballesteros, los primeros indicios confirman que el origen del incendio fue un rayo, ya que se han encontrado evidencias del impacto en un árbol de la zona. Por su parte, las causas del fuego en Mohorte todavía están siendo investigadas.

Desde el Ayuntamiento han destacado la colaboración de los agricultores de Mohorte, cuya actuación junto a la de los bomberos fue clave para evitar que las llamas se propagaran hacia el monte.