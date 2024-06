Page celebra el resultado de las europeas: "A pesar de las amenazas, se podrá formar una mayoría sólida"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado que el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo de este pasado domingo 9 de junio donde "a pesar de las amenazas, se podrá formar una mayoría sólida para los cinco próximos años que no cuestiona el cambio climático", refiriéndose a la gran colación entre los populares, socialistas y liberales.

En su intervención durante su la entrega de los Premios Regionales de Medio Ambiente en Cuenca, Page ha reconocido que en Bruselas "a veces se ha hecho a costa de crear fronteras", pero cree que ahora "habrá un consenso básico en lo esencial" en el Parlamento Europeo para conseguir que sea un "proyecto compartido".

"Me gustaría poder decir que el cambio climático no es objeto de conflicto y me pregunto cómo es posible que haya un populismo frentista y venenoso que se niega a reconocer los problemas que son elementales, entre ellos representantes públicos que se presentaron a las elecciones riéndose del cambio climático", ha cuestionado García-Page.

En este sentido, el presidente regional ha advertido a los críticos de la Agenda 2030 que "2030 es una meta volante, tenemos que ir más allá".

Así mismo, García-Page ha dejado caer que existen organizaciones que van por los despachos de la región amenazando con denuncias medioambientales y ofreciéndose a no hacerlo a cambio de dinero. "Es algo que estamos investigando para poder atestiguar una denuncia", ha apuntado.

Finalmente, el presidente de Castilla-La Mancha ha aplaudido que el Tribunal Supremo "ha dado el visto bueno al Plan Hidrológico que hemos avalado" y ha destacado la "buena sintonía" que existe con el actual Ministerio de Medio Ambiente, confiando en que "haya todavía más" cuando se aprueban las nuevas reglas de explotación del Tajo.