Conciertos gratuitos bajo las estrellas en una joya visigoda: así es Enclave MELQUE 2025

La Diputación de Toledo lanza este mes de agosto Enclave MELQUE 2025, una experiencia cultural inmersiva que fusiona en el incomparable entorno del Sitio Histórico de Santa María de Melque, en San Martín de Montalbán. Se trata de una propuesta gratuita que pretende acercar la cultura al medio rural, fomentar el turismo de interior y destacar el inmenso patrimonio natural e histórico de la provincia.

El equipo de Gobierno que preside Concepción Cedillo pone en valor, con esta iniciativa, una nueva forma de disfrutar del verano, alejada de los circuitos tradicionales, apostando por el talento musical nacional, la riqueza gastronómica local y los paisajes únicos de la comarca de los Montes de Toledo.

Durante cuatro noches de agosto, Melque se convierte en escenario de excepción para una selección de conciertos muy especiales. Cada jornada comenzará con una degustación gratuita y finalizará con actuaciones de artistas con una sólida trayectoria y propuestas sonoras variadas que van del soul al rock psicodélico.

Conciertos confirmados

Jueves, 22 de agosto – Los Silos

Banda emergente formada por músicos con recorrido en proyectos como Los Blackbirds o Mawino. Su sonido, con raíces toledanas, gallegas y colombianas, mezcla el pop sesentero con influencias contemporáneas.

Viernes, 23 de agosto – The Limboos

Referentes del Exotic Rhythm & Blues, esta formación gallega afincada en Madrid fusiona ritmos afroamericanos, caribeños y cinematográficos. Han girado por Europa y participado en festivales como el Low Festival o Eurosonic.

Jueves, 29 de agosto – Julián Maeso

Músico toledano y uno de los grandes nombres del soul-rock español. Exintegrante de The Sunday Drivers, presenta su último trabajo Healing Gang (2025), lleno de matices, energía y emoción.

Viernes, 30 de agosto – Eva Ryjlen

Cantante y compositora que combina rock alternativo, psicodelia y poesía. Exvocalista de Idealipsticks, su propuesta destaca por una potente presencia escénica y un estilo muy personal, influenciado por Patti Smith, Lou Reed o The Doors.

Participación e inscripciones

La experiencia completa (degustación + concierto) es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de la web de la Diputación de Toledo. Además, se pone a disposición transporte gratuito desde Toledo, con salida a las 20.00 horas desde el restaurante El Cardenal y llegada al enclave a las 20.45 horas.

Se ofrecen 150 plazas por jornada para quienes reserven entrada con degustación incluida. El acceso libre al concierto, sin degustación, estará disponible hasta completar un aforo máximo de 350 personas.