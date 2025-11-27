Page ensalza la figura de Javier Lambán en el Senado: "Una pérdida para el conjunto de España"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha resaltado este jueves, en Madrid, la figura de Javier Lambán, destacando su capacidad intelectual y subrayando que su fallecimiento ha sido "una pérdida que ha tenido Aragón, que ha tenido el PSOE y que ha tenido el conjunto de España".

El jefe del Ejecutivo regional ha hecho estas declaraciones a las puertas del Senado, que hoy ha acogido un homenaje al político aragonés Javier Lambán, tal y como ha trasladado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en un comunicado.

Garcia-Page ha definido a Lambán como "una persona que no solo defendía muchos valores en los que coincidíamos y muchos principios, sino una forma de entender la política que además la practicaba", más alta de la amistad y admiración que Page sentía por él.

En este sentido, el presidente castellanomanchego ha destacado como un gesto positivo la celebración del homenaje en el Senado, en reconocimiento de su figura.

Trayectoria de Lambán

Javier Lambán nació el 19 de agosto de 1957 en Ejea de los Caballeros. Más tarde se marchó a Barcelona, donde obtuvo el graduado en Historia Contemporánea, en la que profundizó con su Doctorado por la Universidad de Zaragoza.

Lambán se mantuvo firme en sus convicciones en su localidad natal, donde desempeñó diferentes cargos en el Consistorio durante más de 30 años. Durante ese tiempo, compaginó sus labores municipales con su puesto en la Diputación Provincial de Zaragoza y en las diversas diputaciones autonómicas y provinciales de Aragón.

El hito de su trayectoria se produjo en 2015 con su salto a la presidencia de la comunidad aragonesa. Se mantuvo en el cargo hasta el año 2023, que abandonó tras no poder reeditar la mayoría parlamentaria en sus terceros comicios. Como cargo honorífico se mantuvo en la secretaria general del PSOE aragonés.