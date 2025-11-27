El Ayuntamiento de Albacete declara persona non grata a Pedro Sánchez y pide su dimisión

El Ayuntamiento de Albacete ha declarado este jueves persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pedido su dimisión tras aprobar una moción en el pleno municipal presentada por el concejal no adscrito, José Ramón Conesa, que ha sido apoyada por Vox y PP y ha contado con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos. Los partidos opuestos han tachado la propuesta de ser "un ataque a la institucionalidad democrática y un ejercicio de propaganda barata".

Conesa, concejal que fue expulsado de Vox en 2024 por abstenerse en la votación de los presupuestos que presentó el PP en aquel año, ha asegurado que el Gobierno de España "se ha convertido en estos siete años en el más corrupto de la historia" y que se forjó con "pactos contra natura" apoyados "por todos aquellos que quieren destruir España, como los herederos de ETA, que ahora se llaman Bildu, o los separatistas de izquierdas". El edil no adscrito ha destacado que Sánchez "tiene imputado a todo su entorno más cercano" y que "cada vez está más acorralado por la justicia".

La líder municipal de Vox, Lorena González, ha justificado su apoyo a la moción introducida por su excompañero de trabajo en base "a los numerosos casos de corrupción por aliarse con traidores a España y hacer de la mentira y el engaño su principal bandera política". González ha destacado el caso Koldo y del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y ha remarcado que "el entorno familiar del presidente está también salpicado de corruptela, como el caso de su hermano o su propia esposa".

Desde el Grupo Popular, que dispone del mayor número de votos en el pleno, han decidido votar a favor tras alegar que "Pedro Sánchez ha degradado la democracia y ha hecho trizas la división de poderes", además de haber desplegado "políticas erráticas e intervencionistas que nos han llevado a una situación económica dramática", según ha sostenido la edil Rosa González de la Aleja, quien ha matizado que, pese a la decisión de apoyar la moción, "a Sánchez hay que derrotarlo en las urnas".

El líder del Grupo Municipal Socialista, José González, ha criticado a Vox por alinearse con una moción presentada por un concejal no adscrito "al que hasta ahora no reconocía" tras su marcha del partido. El portavoz del PSOE ha defendido algunas de las iniciativas del Gobierno central, como la subida de las pensiones o el Salario Mínimo Interprofesional. "La figura del presidente del Gobierno es una figura que engloba a todos y todas las españolas", ha explicado el edil, quien ha insistido en que la intención de la moción "es dinamitar las reglas de la democracia y crear una cultura del odio".

La portavoz del Grupo Unidas Podemos, Llanos Navarro, ha recordado que el concejal Conesa "protagonizó en septiembre un episodio bochornoso de exaltación del franquismo" y ha matizado que Sánchez llegó a la Presidencia "logrando unir una mayoría de votantes" en un ejercicio democrático legítimo. De igual modo, ha mostrado su "total rechazo a cualquier planteamiento de quien enaltece dictaduras" y ha criticado el apoyo de Vox y PP a la iniciativa, la cual ha considerado un intento de conseguir "relevancia mediática mediante el insulto institucional".

De esta manera la moción ha sumado un total de 16 votos a favor y 9 en contra. La declaración de persona non grata a un ciudadano español no tiene repercusiones legales, más allá de las simbólicas.

El propio Tribunal Constitucional considera que dicho repudio no atenta contra el honor de las personas, si bien ha admitido en su jurisprudencia que atribuir calificativos a sus administrados tal vez no sea la función de un Consistorio.