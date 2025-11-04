La Policía desarticula un punto de cultivo de cannabis en la provincia de Toledo: más de 800 plantas y cuatro detenidos

La Policía Nacional ha detenido a cuatro varones como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Las detenciones se produjeron tras la desarticulación de una plantación de cultivo intensivo de cannabis en la localidad de Ugena (Toledo), donde los agentes intervinieron más de 27 kilogramos de marihuana.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía en nota de prensa, los investigadores pudieron constatar que del domicilio, ubicada cerca a un centro escolar, salía un fuerte olor a sustancia estupefaciente, además de escucharse el funcionamiento de sistemas de ventilación.

En el transcurso de la investigación, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia alrededor de la vivienda para confirmar la actividad ilícita.

Entrada y registro al domicilio

A raíz de estos hechos, el pasado 5 de octubre la Policía Nacional procedió a la entrada y registro del domicilio, donde descubrieron una instalación de cultivo intensivo de cannabis en la planta baja, con 830 plantas de marihuana en su fase de secado, así como una gran cantidad de cogollos de esta sustancia ya recolectados.

En el exterior del inmueble, los agentes observaron cómo el contador de luz se encontraba manipulado, con un enganche ilegal al suministro, un extremo que fue confirmado posteriormente por los profesionales de la compañía energética.

La operación se ha saldado con la detención de cuatro hombres como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, pasando todos ellos a disposición judicial.