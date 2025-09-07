La Policía Local de Albacete detiene a un hombre ebrio que se quedó dormido al volante en un semáforo del centro

La Policía Local de Albacete detuvo durante la madrugada de este sábado a un hombre de 45 años que se encontraba dormido al volante de su coche en marcha mientras esperaba en un semáforo del centro de la ciudad. El incidente ocurrió en la confluencia de la avenida Hermanos Jiménez con la Plaza Pablo Picasso, donde el vehículo permaneció inmóvil, bloqueando el tráfico durante una de las noches de mayor actividad de la Feria de Albacete.

Los agentes intervinieron al detectar el coche detenido indebidamente en el semáforo, descubriendo al conductor en estado de sueño profundo y con evidentes síntomas de embriaguez. Tras realizar las pruebas de alcoholemia, que dieron resultado positivo, el varón fue arrestado por un presunto delito contra la seguridad vial y su vehículo fue retirado de la calzada mediante grúa.

Otros incidentes durante la noche festera

Esta no fue la única intervención relacionada con alcohol y conducción durante la madrugada. La Policía Local denunció a otros dos conductores de 40 y 43 años por circular bajo los efectos del alcohol, mientras que a las 4:59 horas se registró un siniestro en el camino del Cementerio donde un turismo colisionó contra un árbol y sus ocupantes huyeron del lugar.

Una hora más tarde, en la Plaza de Gabriel Lodares, otro conductor de 41 años fue sorprendido circulando en sentido contrario y mostrando claros síntomas de embriaguez, lo que también resultó en su arresto.